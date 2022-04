La première saison se déroulait dans la réserve mondiale de graines où sont conservées toutes les semences cultivées sur la Terre.

Direction, ensuite, la canopée, la forêt tropicale du bassin du Congo, menacée par la déforestation. Quatre-vingts secondes ce matin sur les nouveaux épisodes d’Olma, en ligne aujourd’hui. C’est le podcast scientifique d’Inter, destiné aux 8-12 ans, emmené par Mathieu Vidard, Lucie Sarfaty et Romain Weber, avec la Cité des sciences et de l’industrie.

Dans cette saison, réflexion sur l’origine de l’homme : est-ce que les premiers d’entre nous marchaient bien sur leurs deux pieds ?

Pourquoi ont-ils eu l’idée de sortir d’Afrique et de partir à la conquête du monde ? Qui était et à quoi ressemblait Lucy, la star des australopithèques ? Mais pour commencer, remontons l’arbre généalogique sur les traces de nos ancêtres avec la paléo-anthropologue Brigitte Senut.

Olma, c’est le plaisir immémorial de se faire raconter une histoire et d’écouter les plus grands scientifiques expliquer le grand tout de la nature. Ça marche de 8 à 88 ans et c’est disponible sur les applications France Inter et Radio France.

