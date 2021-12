C’est du roman noir sur fond blanc, le blanc des montagnes norvégiennes. Ici, on est loin des villes, dans une petite bourgade où tout le monde se connaît et a grandi ensemble.

Les anciennes stars du lycée ont pris du bide. Ça picole dur. Les jeunes zonent à la station-service du coin, le seul commerce qui tienne à peu près debout. Quatre-vingts secondes ce matin sur Leur domaine, le dernier Jo Nesbø, écrivain norvégien bien connu pour les douze polars de la série Harry Hole.

On suit deux frères, Roy l’aîné, Carl le cadet. Ils sont grands ados quand ils perdent leurs parents dans un accident de voiture

Toute la première partie du roman navigue entre cette époque et aujourd’hui, la vie mutique de Roy, gérant de la fameuse station-service, la vie de flambeur de Carl, revenu marié au village pour y construire un hôtel de luxe.

Au fil des pages, on s’enfonce jusqu’aux genoux dans la molle poudreuse d’un roman familial et on se demande pourquoi diable Gallimard a imprimé sur la couverture du livre un bandeau signé Stephen King, le maître du thriller, qui vante un livre impossible à lâcher et « plein de suspens »…

Mais patience, lecteur.

Attends que la neige et la glace fondent pour qu’affleurent le passé et ses drames, les amours perdues, les haines recuites et bien sûr la violence.

Leur domaine est un roman dur, parfaitement construit, une méditation sur la famille et ce qu’implique d’être le gardien de son frère. Un parfait cadeau de Noël, évidemment.