Depuis deux semaines que dure la guerre en Ukraine, ce sont 25 reporters et techniciens de Radio France qui sont déployés au plus près des combats, aux frontières du pays, aux côtés des réfugiés. Dans cette guerre, ils sont tout simplement nos yeux et nos oreilles.

Guerre en Ukraine, le podcast quotidien © Radio France / Radio France

Quatre-vingts secondes ce matin sur le podcast que lance Grégory Philipps avec la rédaction internationale de Radio France. Ce podcast vient prolonger le travail des reporters en vous permettant, par exemple, d’entrer dans les coulisses de leurs journées sur le terrain en Ukraine via des notes vocales envoyées d’Ukraine.

Voici celle de Boris Loumagne, à Irpin : "Allô Gregory. Aujourd'hui, on est sur un pont. C'est normalement une situation assez chaotique, où les gens traversent comme ils peuvent le pont, en parti détruit, pour rejoindre la capitale Kiev et après fuir loin des bombardements. Nous, on ne va pas rester très longtemps, ça fait déjà une heure qu'on est ici. On entend des bombardements au loin. On a pu recueillir des témoignages mais malheureusement, pour notre sécurité, il faut qu'on parte et qu'on rejoigne Kiev au plus vite"

En plus de ces mémos, le podcast vous permet en une capsule d’une douzaine de minutes de faire le point sur tous les événements de la journée, de retrouver des extraits des reportages les plus marquants de nos envoyés spéciaux et des invités des différentes radios de Radio France.

L’ensemble est remarquable et fait honneur à la radio de service public.

► Guerre en Ukraine, à télécharger tous les soirs sur l’application Radio France vers 18h.