C’est, par définition, un exercice frustrant même si la BBC a fait les choses en grand...

Les 100 meilleures séries TV (image générique d'illustration) © Getty / Nico De Pasquale Photography

En sollicitant 206 spécialistes (100 femmes, 104 hommes, 2 personnes non-binaires), tous critiques, journalistes, universitaires ou professionnels de la télévision venus de 43 pays dans le monde. Quatre-vingts secondes ce matin sur le résultat de cette vaste enquête : la liste, que dis-je; LA liste des 100 meilleures séries télé du XXIe siècle.

On peut débattre à l’infini du résultat mais le podium a des airs d’évidence : The Wire, Mad Men et Breaking Bad arrivent aux trois premières places.

Pourtant, impossible de s’arrêter là : après avoir vu les séries, il faut les analyser

C’est tout l’intérêt du podcastHistoire en séries, créé par deux agrégés d’histoire, pour mettre en relation séries télé et sciences humaines, un ou une universitaire et son programmé fétiche. La masse d’épisodes est hallucinante, dans des registres qui vont de la causerie académique à la conversation érudite. Accrochez-vous, c’est de l’audio brut de décoffrage, un flux de parole sans montage ni mixage mais avec annonce de plan et bibliographie pour aller plus loin.