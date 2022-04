Ah les gredins ! Profitant de l’absence des musiciens dans l’Auditorium de la Maison de la Radio, des enfants montent sur scène et font parler les instruments.

Les Zinstrus © Radio France / France Musique

Et ils ont vraiment beaucoup de choses à dire, ce sont de vraies petites pipelettes ! Tel est l’argument du podcast pour enfants Les Zinstrus, de Saskia de Ville et de nos cousins de France Musique. Quatre-vingts secondes ce matin sur les nouveaux épisodes qui viennent d’être mis en ligne : la parole est à la flûte à bec, à l’orgue, à la guitare, à la harpe et à l’accordéon.

Les voix de ces instruments sont interprétées par un comédien ou une comédienne, Didier Bourdon, Laure Calamy, Marie-Anne Chazel. L’ami Augustin Trapenard fait une très convaincante flûte à bec. Et c’est Panayotis Pascot qui prête sa voix au plus pop des instruments : Léon l’Accordéon.

Extrait

Panayotis Pascot qui, petit, jouait lui-même de l’accordéon et n’en a pas nécessairement gardé de très bons souvenirs ! Toute la série des Zinstrus de Saskia de Ville est disponible sur l’application Radio France.