La baffe de Will Smith à Chris Rock en pleine cérémonie des Oscar continuait hier à nourrir un flot de publications en ligne, des plus frivoles aux plus intellectuelles, des plus narquoises aux plus morales.

Assistons-nous au déclin du cinéma ? © Getty / Mike Powell

Cette bronca donne une saveur toute particulière à un article du New York Times, publié avant même la cérémonie, et dont on se demande s’il était à côté de la plaque ou prémonitoire. Quatre-vingts secondes ce matin sur cette analyse tranchée mais subtile : nous n'assistons pas au déclin des Oscar mais au déclin du ciné. Pas du Cinéma avec une majuscule, évidemment. Non, de cette expérience sociale totale, banale et fondatrice « d’aller au ciné ».

Ross Douthat se souvient de son adolescence, des films fondateurs de ce qui était un chemin initiatique vers l’âge adulte.

Il rappelle aussi comment le ciné était alors la forme centrale, populaire de l’art américain, l’église capable de créer des stars et, à travers elles, des récits collectifs

Aujourd’hui, à cette échelle, de telles expériences ne sont plus possibles car l’industrie du cinéma a profondément évolué, les séries télé se sont déployées, les écrans se sont multipliés — le chemin initiatique vers l’âge adulte se fait sur internet et plus au ciné.

Ce long article n’est ni un lamento, ni la déploration d’un âge d’or ni la critique d’une génération rivée à son portable. Il fourmille d’informations et de pistes, certaines géopolitiques, d’autres extrêmement concrètes, pour ne pas oublier de se refaire un bon ciné. Après le COVID, il fallait aussi le rappeler.

