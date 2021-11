L’édition 2021 du Baromètre du numérique, publié par l’ARCEP, nous apprend qu’entre 12 et 17 ans, neuf ados sur dix possèdent un smartphone, bien des collégiens dès la sixième. Mais que font les parents ? Eh bien, ils font ce qu’ils peuvent.

Big Mother et Big Father are watching you © Getty

Quatre-vingts secondes ce matin sur les applications de contrôle parental qui vous permettent de paramétrer le temps d’écran, les applications autorisées et interdites, les téléchargements de vos enfants depuis votre propre portable afin de leur rappeler que "Big Mother and Big Father are watching you".

Quel ne fut pas mon bonheur de constater la vertu numérique de ma progéniture !

Affichant des temps d’écran de quelques minutes par semaine, sublime mais suspecte sobriété ! Une rapide enquête de voisinage, menée dans l’équipe du 7/9, m’a confirmé que les enfants, malins et vicieux comme des singes, craquaient le contrôle parental sans vergogne, les doigts dans le nez. Mais comment est-ce possible ?

Pour comprendre la ténébreuse arnaque, l’équipe de 80 secondes a interrogé Gérome Billois, expert en cyber-sécurité pour le cabinet Wavestone.

Ils utilisent toutes les astuces possibles et imaginables ! Comme changer l'heure du téléphone, comme utiliser le wifi du voisin ou encore comme l'enregistrement de l'écran pour voler le code parental. Certains vont jusqu'à réinstaller complètement leur téléphone pour contourner toutes ces protections.

Ah les petits fumiers ! Mis devant leur forfait (téléphonique), ils vous mentent avec la sincérité poignante d’un acteur maîtrisant les ficelles de la méthode Stanislavski. À part leur confisquer le portable, je n’ai pas encore trouvé la parade mais j’y travaille, en méchant "boomer" entêté. Si vous avez des conseils, amis auditeurs, je suis évidemment preneur ! En attendant, je confie le dossier à la cellule investigation de Radio France.