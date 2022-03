Si, dans le contexte actuel, vous éprouvez le besoin de souffler et de vous changer quelques heures les idées, permettez-moi de vous recommander une série télé classique, adaptée d’une enquête journalistique au long cours qui lui donne une dimension presque documentaire.

Quatre-vingts secondes ce matin sur Dopesick qui retrace, dans un va-et-vient sur plus de dix ans, le business, puis la crise, puis le scandale des opiacés aux États-Unis.

Tout part de la volonté d’une grande firme pharmaceutique, Purdue Pharma, de trouver un médicament miracle pour ses finances. Ce sera l’Oxycondin, un antidouleur deux fois plus puissant que la morphine, présenté comme révolutionnaire car ne suscitant pas d’addiction.

Cette première couche de mensonge est entretenue par un marketing agressif auprès du corps médical autour d’une idée simple mais proprement délirante : si le médicament ne fait pas effet, c’est que vous n’en prenez pas assez, il faut doubler, tripler, quadrupler les doses. La série décrit comment cette logique commerciale a pu être possible en dépit des instances américaines de contrôle des médicaments. Comment, aussi, elle a suscité ce qui fut, et reste, une cause de mortalité majeure aux Etats-Unis.

La mécanique du scandale, la catastrophe sanitaire et le lent travail de la justice sont parfaitement décrits dans cette série portée par de grands acteurs, à commencer par un impeccable Michael Keaton.

► Dopesick, qu’on pourrait traduire par "en manque", est à voir sur la plateforme Disney+.