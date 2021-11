Peut-être êtes-vous à cette heure précise dans votre salle de bain avant de partir au travail.

Au XXIe siècle, à chaque problème, un podcast : ici une playlist pour nettoyer sa salle de bain © Getty / Image Source

Je ne veux pas empiéter sur votre vie privée ou votre hygiène domestique mais il est probable qu’à un moment du week-end il vous faille nettoyer cette salle de bain. Personnellement, je privilégie le vinaigre blanc mais sa puissante odeur ne parvient jamais à dissiper la solitude de l’homme qui frotte. Rassurez-vous : au XXIe siècle, tout problème a son podcast.

Quatre-vingts secondes ce matin sur celui que vous propose NPR, la radio publique américaine. Pop culture happy hour est consacré (comme son nom l’indique) à la culture populaire, aux séries télé, à la musique, aux grands films du moment, les blockbusters mais pas seulement.

Beaucoup plus importante : la courte playlist de l’émission pour laver votre salle de bain en musique. Par exemple, pour stimuler le bras qui frotte le carrelage…

Ou alors, parce que laver sa salle de bain a un côté répétitif, robotique…

Enfin : plus pointu, parce que le carrelage de la salle de bain et les miroirs font de cette pièce l’une meilleures sur le plan acoustique, voici l’énergie et les basses d’un bon disco…

Via les réseaux sociaux, les animateurs de l’émission vous proposent d’envoyer vos propres morceaux favoris pour laver votre salle de bain. Personnellement, car je le fais toujours seul, pour moi c’est « Help » des Beatles.