Je crois qu’on a le droit à une petite parenthèse de douceur dans cet entre-deux-tours de la présidentielle sous la forme d’un petit bonbon de série télé sur laquelle je suis tombé par hasard.

Bridget Everett, Claudia O'Doherty, Nikki Glaser, Tim Meadows... Dans "Somebody somewhere" © OCS

Quatre-vingts secondes ce matin sur Somebody somewhere, construite sur la structure simple mais diablement efficace du retour au pays, en l’occurrence la petite ville de Manhattan, dans le Kansas, aux États-Unis.

Sam, elle est dans sa quarantaine, est donc revenue au chevet de sa sœur

Quand celle-ci disparaît, la voilà paumée dans cette petite ville, à s’occuper de ses parents, à se farcir sa sœur givrée, à vivoter dans un « bullshit job » et à dormir sur son canapé.

C’est par hasard qu’elle découvre l’existence d’une chorale semi-clandestine et renoue avec un ami du lycée et le chant, qui fut la grande passion de sa jeunesse.

Voilà en quelques mots l’intrigue de cette série désopilante dont tous les personnages sont parfaits.

Comme le dit l’un d’entre eux, on n’est pas dans le Manhattan de New-York, non, on est dans le Manhattan du Kansas et ça fait du bien de voir cette autre Amérique racontée avec autant de naturel.

Et ça fait du bien aussi de voir à l’écran des gens parfois névrosés, certains avec les rondeurs de l’âge, d’autres avec un rapport un peu compliqué à l’alcool, des problèmes de couple et des parents dont il faut s’occuper. Bref, des gens comme nous qui continuent à vivre, à rire quand ils le peuvent et qui n’en tirent aucune leçon de sagesse.

Huit petits épisodes de 25 minutes : Somebody somewhere est à voir sur OCS.