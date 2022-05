Une série du vendredi ? Mais oui, d’autant que celle-ci est bien barrée sur le fond comme la forme, d’un exotisme rafraîchissant pour quelqu’un qui ne vit pas sur la côte ouest des Etats-Unis et ne connaît pas grand-chose au sport.

Extrait de l'affiche de la série "Winning Time"

Quatre-vingts secondes ce matin sur Winning Time, série qui suit l’épopée de la mythique équipe de basket des Los Angeles Lakers, période Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. Soit, comme le dit dans un épisode le coach de ces grandes stars, le moment où le basket passe de la musique classique et de la partition au jazz et à l’improvisation.

Winning Time raconte autant un sport qu’un lieu, la Californie, et une époque, les années 1980.

Au centre, Jerry Buss, un homme d’affaires flamboyant, perruque blonde, chemise ouverte au nombril, blindé mais en banqueroute, amoureux de sa maman et aussi lubrique que Hugh Heffner. Il rachète donc ce club médiocre et le transforme en business aussi glamour, tapageur voire racoleur qu’Hollywood.

Formellement, la série est un feu d’artifice visuel, images d’archives, coups d’œil à la caméra, lumières saturées, c’est pompier : on sent que l’équipe emmenée par Adam McKay s’est bien amusée, et nous avec.

Plus drôle encore : la réaction de ceux qui vécurent ces événements à l’époque et ont détesté la série, n’y voyant aucun rapport avec l’histoire réelle. Et c’est vrai que cette série s’installe dans le flou entre les faits et la fiction mais pour le coup, c’est un flou artistique.

► Winning Time, à voir sur OCS.