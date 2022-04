Ils sont peu nombreux les livres qui vous permettent de vous débarrasser de couches d’images accumulées dans le cerveau et sur la rétine, et de regarder un objet différemment.

Les nouveaux immeubles d'Aubervilliers, en balnieue parisienne, dans les années 1960 © AFP / Gusman/Leemage

Quatre-vingts secondes ce matin sur "On est bien arrivés" de Renaud Epstein qui nous met sous les yeux des cartes postales de cités HLM, quand ces grands ensembles, alors tout neufs, incarnaient la modernité, la promesse du confort pour le plus grand nombre et le rêve d’un urbanisme fonctionnel.

Ces cartes postales, on les trouvait dans les cafés et les maisons de la presse des cités HLM. Elles ont en commun une certaine forme de gloire et de fierté, l’architecture s’y montre dans la majesté de ses perspectives parfaites. Renaud Epstein les retourne parfois pour lire les mots qu’écrivaient les habitants de ces grands ensembles, comme ce “On est bien arrivés” qui marquait le retour des vacances.

Face aux images, le livre multiple d’autres écrits, contemporains, ceux de rappeurs comme Kery James ou de Killian Mbappé sur Bondy, ville où il n’y a pas d’argent mais où il est possible de rêver car “le rêve est gratuit”.

Ce “tour de France des grands ensembles” permet de voir comment la représentation de ces lieux a évolué : les jolies cartes postales des moments fondateurs ont peu à peu été remplacées par d’autres images, venues du cinéma ou de la télévision, plus violentes, plus dures, plus polémiques aussi, quand certaines de ces HLM n’étaient pas purement et simplement rasées. Ce livre d’histoire populaire mesure cet écart et rappelle, simplement, qu’au départ il y eut un rêve.

► "On est bien arrivés" de Renaud Epstein est publié aux éditions Le Nouvel Attila.