Et si on se faisait du bien pour finir l’année ? Un 80 secondes un peu particulier ce matin, pour nous donner envie de danser même si on est seuls pour les 12 coups de minuit. Qu’est ce qui vous colle une envie irrépressible de bouger ?

J'ai posé la question à une partie de l’équipe du petit matin…

Voici le choix de Nicolas Delmas, à la réalisation : Higher Ground, de Stevie Wonder.

Une chanson pour démarrer la soirée dit il. il adore parce que Stevie Wonder joue à lui seul tous les instruments !

Élise Amchin qui coordonne la matinale a choisi West Side Story. America, la meilleure pour danser ! West Side Story est son film préféré depuis toujours et puis son filleul est né sur cette musique il y a 3 jours...

Le choix de Yael Goosz, chef du service politique, à mes côtés cette semaine : Bruxelles je t'aime, d'Angèle. Même quand on trouve des ailleurs plus beaux, dit il, on n’oublie pas d’où l’on vient.

Antoine Quevilly le rédacteur en chef aime Are you gonna be my girl, de Jet. Il ne danse jamais, mais il se réveille chaque matin à 1h sur cette musique et on comprend pourquoi ça lui donne une grosse énergie !!

Quant à moi, c’est September, d'Earth Wind and Fire… parce que Ba Di Ya ça n’a pas de sens mais ça fait du bien, parce que les cuivres, parce que je ne vois vraiment pas comment on peut rester inerte !