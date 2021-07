L'année 1982 voit la naissance du CD. L'arrivée de ce nouveau support de musique va transformer en profondeur le paysage musical.

L'arrivée du CD en 1982 bouleverse le paysage musical © Getty / Baac3nes

Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde : "L'apparition du CD va changer deux choses. L'une, purement du domaine de l'industrie., elle va permettre au secteur musical de gagner encore plus d'argent. Philips a le brevet et gagne de l'argent sur ces nouveaux supports, même sur ceux fabriqués par ses concurrents. C'est une mine d'or.

Des disques plus longs

D'autre part, cela va changer la durée des albums. Jusque-là un disque durait 36 à 38 minutes, parce que on ne pouvait pas graver plus sur chaque face d'un 33 tours, sauf à perdre de la qualité sonore de manière spectaculaire. Quasiment personne ne le faisait.

Avec le CD, la durée pourra être de 70 minutes. Des tas d'artistes vont s'en emparer. Prince va adorer faire des albums longs. Tandis que d'autres musiciens vont se noyer dans cette nouvelle possibilité : autant ils tenaient la distance sur un peu moins de 40 minutes, autant quand ils vont vous livrer 70 minutes, tous les morceaux ne seront pas à la hauteur !

Cela va jouer en défaveur de certains, mais favoriser d'autres

Certains comme Lou Reed par exemple, ou Gérard Manset, chez les francophones, vont comprendre que le CD permet de concevoir un objet culturel dans lequel on va pouvoir développer une œuvre et une thématique sur une plus longue durée et faire des "albums-concept". Ces disques existent depuis les années 1960 dans le rock. L'album "New York" de Lou Reed, par exemple : soixante-dix minutes de la vision fulgurante et remarquable du New York des années 1980 par Lou Reed.

