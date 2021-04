Ils ont enfin retrouvé Benoît Poelvoorde. Mais que cache-t-il ? En voiture, en pirogue ou à pied, Edouard Baer et Jack Souvant s'enfoncent dans le brouillard moite de contrées escarpées où les dangers rôdent. Ils suivent Benoît, quoi qu'il en coûte, à la découverte d'un très mystérieux projet : "le Projet Benoît Poelvoorde".

Remerciements : Benoît Poelvoorde, Fred Jeanne, Mamadou Diol, Marlon Brando.

Réalisation : Jérôme Chelius / Mixage : Vincent Godard

Les musiques :

Dip Doundou Guiss feat. Left : "#kmnd"

Cheikh Lô : "Sante Yalla"

Fatoumata Diawara : "Alama"

Momo Dieng : "Djeureudjeuf papa"

Benoît Poelvoorde © Radio France / Edouard Baer France Inter

