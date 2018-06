Rencontre avec une voix que vous connaissez tous, une voix du patrimoine national désormais : celle de Simone Hérault.

Simone, la voix de la SNCF © Radio France / Sandrine Oudin

Comédienne, ancienne « fipette » de Radio France, aujourd’hui à la retraite. Elle est depuis 37 ans la voix de la SNCF.

C’est elle qu’on entend dans toutes les gares de France. On l’entend mais on ne la voit jamais. Alors, vous qui vous êtes peut-être demandé un jour comment elle faisait pour être partout à la fois, découvrez que c’est la magie des enregistrements. Grace au numérique, les combinaisons sont infinies.

Simone Hérault a enregistré plus de quatre mille heures de messages et d’annonces. Les trains, les quais, les correspondances etc.

Rencontre avec une voix qui nous parle et qui nous rassure.