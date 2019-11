Le loto bouse, c'est la nouvelle attraction à la mode dans nos campagnes. Parti de Bretagne, le jeu a déjà gagné la Normandie, les Hauts de France, le Grand Est, on en a vu récemment aussi dans les Hautes-Alpes...

4ème édition du loto bouse de Semousies © Radio France / Sandrine Oudin

Rediffusion du 30 août 2019

Le principe est simplissime ...

On choisit un pré. On le quadrille comme un damier. Chaque case a son numéro. Vous pariez sur un numéro, exemple le 1447, on lâche une vache et si Madame se soulage sur le 1447, c’est gagné !

Le jeu rapporte aux parieurs mais aussi et surtout aux petites communes rurales qui on le sait ont tellement de mal avec leurs petits budgets.

Direction Semousies, petit village de 250 âmes près de Maubeuge dans l’Avesnois qui en a fait son attraction principale depuis quelques années.

A chaque fois quatre vaches pour quatre lots. Du plus petit au plus gros ...

