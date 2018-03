Ce soir, Sandrine Oudin nous emmène skier sans se ruiner ! Elle a testé le ski en salle, car les sports d'hiver côutent très cher ! Moins d'un Français sur 10 a les moyens de se l'offrir.

Le « Ice Montain adventure Park » de Comines © Radio France / Sandrine Oudin

C’est pour cela que le ski en intérieur attire de plus en plus de familles. Alors bien sûr, il n’y a pas la montagne… Mais avec un petit peu d’imagination et une bonne dose d’humour, ça glisse tout seul !

Il existe plusieurs complexes en France pour pratiquer. Rendez-vous à celui de Comines à la frontière franco-belge : le « Ice Montain adventure Park » a vu passer 400 000 skieurs en 2017 !!!