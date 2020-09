"Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple". Jacques Prévert.

Y a pire non ? © Radio France / Sandrine oudin

Il nous fait suer dans tous les sens du terme ... Ok !

Il coûte cher, on ne sait pas où le mettre, on l'oublie souvent ... Ok !

Sauf que ce petit bout de papier bleu et blanc on n'est pas prêts de s'en séparer alors ...

On fait quoi ???

On ronchonne ou on l'enfile dans le bon sens ?

Si on est au boulot, dans la rue, dans le métro, c'est qu'on n'est pas à l'hôpital alors pourquoi pas essayer d'en sourire ...

Comme eux !

