C'est le nom d'une belle opération citoyenne et solidaire lancée du 18 au 31 mai 2019 par l'association "Culture et hôpital" dans quelque 300 établissements gériatriques de l'hexagone.

Mamie fait du karaoké © Radio France / Sandrine Oudin

Mamie, elle jouait du piano quand elle était jeune. Papi, il adorait chanter ...

Mais pourquoi donc laisser le chant et la musique à la porte des établissements ?

Les personnes âgées auraient-elles dépassé l'âge limite ?

Changeons de partition !

Les animations musicales existent déjà dans beaucoup de maisons de retraite mais pas partout et surtout pas assez selon l'association Culture et Hôpital à l'origine de l'opération.

Pas assez de spectacles ou de rencontres non plus entre artistes et personnes âgées et c’est dommage.

On dit que la musique adoucit les mœurs. Elle adoucit aussi le temps qui passe, la maladie et les douleurs.

A Pontivy dans le Morbihan, l'EHPAD Saint-Dominique en a fait une priorité.

Au programme, sorties en discothèque pour papi et mamie l’après-midi et pour les moins valides séances de chorale et même de … karaoké !

Et ça le karaoké, les résidents y compris les plus faibles, en redemandent ...

L'opération « Chantons à tout âge » autrement appelée « Semaine du chant et de la musique avec les personnes âgées » invite chaleureusement familles et proches à participer. Quelque 600 évènements sont organisés partout en France.

Tout le programme sur le site www.culturehopital.fr