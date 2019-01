Deux Parisiennes passionnées par la langue française proposent une fois par mois des soirées de remise à niveau en orthographe, via des textes érotiques.

Une dictée coquine quartier Montparnasse à Paris © Radio France / Sandrine Oudin

Elle porte des petites culottes roses. C’est quand même plus sexy qu'elle porte des chaussettes orange pour rappeler la règle des accords des adjectifs de couleur. "s" à roses dans le cas des culottes. Pas de "s" à orange dans le cas des chaussettes.

Pour les accords de participes passés. Elle s’est permis ou elle s'est permise d’apporter son godemiché ?

C’est quand même plus glamour qu’elle s’est permis ou permise d’écrire à son banquier !

La dictée coquine, c’est rendre excitant un exercice qui - en tout cas dans nos souvenirs d’enfant - ne l’est pas souvent.

L’érotisme n’est qu’un prétexte. L’idée c’est de progresser !

Aurore Ponsonnet et Sandrine Campese sont de vraies spécialistes de l'orthographe et de la grammaire.

Elles écrivent elles-mêmes leurs textes et elles y insèrent toutes sortes de pièges.

A l’issue de la séance, on corrige et on explique.

Ces dictées durent deux heures correction comprise.

