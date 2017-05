Sandrine Oudin a assisté à un atelier baptisé « beauté sans miroir » à Orléans, c'est l'association "Handicap zéro" qui aide des femmes mal voyantes à rester "femme".

Pour les personnes mal ou non voyantes, il n'est pas toujours évident de se maquiller © Getty / Kitra Cahana

On n' y pense pas mais comment s’appliquer de la poudre, du blush, du fard à paupières quand on ne voit rien ou presque rien ?

Une petite association, "Handicap zéro" travaille depuis 30 ans pour que les personnes privées de leurs yeux soient le plus autonomes possible, dans tous les domaines : Information, santé, culture, sports et loisirs, et aussi la beauté !

Infos ateliers sur www.handicapzero.org rubrique Yves Rocher / ou le livre vert de la beauté - en braille - gratuit.

