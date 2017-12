Non loin de la zone naturiste aménagée cet été au bois de Vincennes, un nouvel établissement parisien accueille les épicuriens désireux de satisfaire leurs papilles dans le plus simple appareil. Sandrine Oudin s'y est rendue et a rencontré des clients qui faisaient cette nouvelle expérience.

O'Naturel, le restaurant naturiste qui a ouvert ses portes début décembre à Paris © AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP