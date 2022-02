Une professeur du Val de Marne créé un escape Game pour motiver ses élèves. Audrey Dominique, prof de math du collège du Fort à Sucy en Brie a convaincu sa principale de la laisser faire et ça cartonne.

Escape Game au collège © Audrey Dominique

Une salle du collège à ainsi été réquisitionnée. La mission des élèves : stopper une fuite de gaz avant qu'il ne soit trop tard. Dans la pièce, une vieille télévision, un minitel, une boite dans laquelle se trouve un exercice de math… à résoudre. La résolution du problème donne un code qui permet d'ouvrir l'armoire. Et dans l'armoire, un autre exercice, etc

"On se sent moins en moins en classe". "On a plus envie d'apprendre". "On retient mieux" témoignent Samuel, Eve et Noam qui ont testé l'escape Game l'année dernière.

La prof de math a entrainé derrière elle plusieurs de ses collègues, dont Sylvie, la professeur d'anglais : "ça leur apporte de la motivation."

"J'ai gagné des élèves qui apprennent pour le plaisir" conclu Audrey Dominique.

► Découvrez son site : la petite matheuse