A Twillingate, petite localité située sur l’île de Terre-Neuve, le retour des beaux jours est rythmé par l’arrivée d’immenses icebergs. Cette année, les géants de glace étaient pourtant aux abonnés absents… Un reportage de Patrick Butler pour Radio Canada.

Le musée des icebergs © Dave Boyd

Au début de chaque été, les habitants de Twillingate voient débarquer de drôles de touristes sur la côte…des icebergs en provenance du Groenland ! Ancrés dans la vie des insulaires, ils sont également la garantie d’une saison touristique réussie avec des centaines de curieux qui viennent les observer de plus près. Cependant, la pandémie et l’absence d’icebergs ont cette année mis un coup d’arrêt au secteur du tourisme. Selon James Ross, membre d’une équipe de surveillance des glaces dans les eaux navigables du Canada, l’absence d’icebergs est un évènement exceptionnel qui s’explique par des températures anormalement élevées pendant l’hiver dernier et qui pourrait être amené à se répéter.