.Tout l'été dans Les choses de la ville, on décortique les objets de nos villes, avec notamment ceux qui les habitent. Ce samedi, zoom sur une « tiny house » posée en bord de mer, avec l’architecte Guillaume Aubry.

La maison viking de Fermanville © Jules Couartou

Guillaume Aubry est architecte au sein de l’agence Freaks. Il y a quelques années, il rachète une cabane de pêcheur dans le Cotentin, pour en faire son logement secondaire. Une petite maison qu’il n’habite pas tous les jours de l’année, mais pas question pour autant de la barricader durant ses absences ! C’est tout à fait volontaire s’il n’y a pas intégré de volets :

« Une maison avec les volets fermés c’est vraiment une négation du paysage et des voisins, ça veux dire : "je ne suis pas là et je ne profite pas de la maison". [Sans volets], si je ne suis pas là cinq minutes, ou si je ne suis pas là un mois, la maison a la même tête, on pourrait s’attendre à ce que je débarque des courses. Mais du coup, elle morfle un peu plus, les vitres prennent un peu cher. »

Et si les vitres « prennent un peu cher », c’est que nous sommes dans la petite commune de Fermanville, juste en face de la mer. Pas la moindre route ou le moindre obstacle qui l’en sépare, si ce n’est quelques mètres de plage.

L’autre spécificité de la maison, c’est qu’elle n’est pas bien grande, 12 mètres carrés seulement. Mais à cet emplacement, ça ne semble pas particulièrement contraignant :

« Quand il pleut, ou quand il y a beaucoup de vent, la maison fait vraiment 12 mètres carrés, et là c’est vraiment petit. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Et quand il fait un tout petit peu meilleur, d’un coup le paysage est à l’échelle de l’horizon. La ligne de l’horizon, c’est 4,7 km quand on est debout et que l'on regarde l’horizon, donc le jardin est très grand finalement.»

Il n’est pas le seul, Guillaume Aubry, à se contenter d’un logement exigu pour en privilégier l’emplacement. Voilà quelques années que l’on entend parler d’un attrait partagé pour ces « tiny houses », des « petites maisons ». Un phénomène accentué par les récentes périodes de confinement, selon lui :

« J’étais ici pendant les confinements, quasiment à chaque fois, et j’ai senti vraiment que ce qui était un effet de mode de magazine, la tiny house, est devenu vraiment quelque chose qui a rencontré le quotidien de plein de gens. Et je pense que c’est vraiment en ce moment en train de devenir un projet de vie à plus ou moins long terme, pour pas mal de gens, citadins notamment. »

D'autres formes d’habitats se sont révélées, bien sûr, durant les confinements. Ceux incluant un jardin ou une pièce à usage multiple, notamment, les grands logements plus largement, pour mieux habiter au quotidien. Mais concernant les habitations secondaires, la taille n’est pas forcément un critère majeur, à en croire l’explosion des ventes de caravanes et camping-car depuis l'an dernier.

Comme pour la petite maison de Guillaume Aubry, ils nécessitent des aménagements particuliers. Une seule pièce, et de multiples usages :

« Nous sommes dans la salle à manger, salon, piste de danse, tout. Et donc les toilettes qui sont là, sont les plus petites toilettes de la côte ouest, mais j’ai des toilettes ! Et puis la douche ici, toute vitrée, tu peux te doucher en regardant la mer, ce qui est plutôt pas mal. Et puis une mezzanine à l’étage, avec juste de quoi avoir le lit et les quelques rangements là-haut, et encore une fenêtre ! »

6 ouvertures, pour 12 mètres carrés de surface au sol, c’est effectivement beaucoup ! Ça participe à la grande qualité de vie qu’offre cette petite maison, outre son emplacement. Mais il y a encore un autre élément qui participe à l’aspect exceptionnel du lieu, de façon peut-être un peu plus triviale, c’est ce minuscule cabanon, installé dans le jardinet caché derrière la maison :

« En fait, c’est à la fois mon placard de rangement, de bricolage, qui est là… Et puis, à côté c’est le petit sauna, clean, avec la meilleure vue de la maison ! Tu viens t’asseoir, tu vois la mer au travers de la maison, c’est un peu le spot, et ça c’est très chouette l’hiver, parce que tu peux quand même profiter, même s'il ne fait pas très beau. (...) Tu peux faire des allers-retours [à la mer], à la finlandaise pour le coup ! »

Une maison, décidément, assez singulière, présentée parmi d'autres au sein d’un livre paru récemment aux éditions La Martinière et intitulé « Habiter autrement », par Maryse Quinton.

On y trouve une vingtaine d’autres logements, parmi lesquels quelques résidences secondaires. Des lieux qui impliquent d’en être propriétaires, bien sûr, des lieux que l’on souhaite particulièrement à son image, et que l’on n’occupe qu’en des temps de vacances, donc moins contraints.

Pour toutes ces raisons là, des lieux au sein desquels on est peut-être mieux disposés à expérimenter une autre manière de vivre !

Cette chronique est réalisée en partenariat avec L'ordre des Architectes.