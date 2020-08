Tout l'été dans Les choses de la ville, on décortique les objets de nos villes avec ceux qui les conçoivent ou les habitent. Aujourd'hui, on s'intéresse au parc Blandan, à Lyon, en compagnie de l'architecte paysagiste Bertrand Vignal, de l'agence Base.

Dans Les choses de la ville aujourd'hui, direction le parc Blandan à Lyon aménagé par l'agence Base co-fondée par l’architecte-paysagiste Bertrand Vignal. Il nous en fait la visite au départ d'une place laissée volontairement vide par les architectes, la place d'armes de l'ancienne caserne Blandan qui accueillait des militaires jusqu’en 1999.

Le site a depuis été racheté par la Métropole de Lyon, qui souhaitait en faire le troisième parc en superficie de la ville. Un parc constitué de nombreux espaces, abritant chacun de multiples usages, à l'image de cette place d'armes, ce «vide assumé dans la ville» :

Cette grande place permet d’accueillir des concerts, des festivals, etc. Aujourd’hui on a une école temporaire pour une durée de deux à trois ans parce qu’il fallait réhabiliter une autre école. C’est un site qui permet aussi de stocker des choses non prévues dans la ville.