Données personnelles : quand le numérique nous transforme en produit

Si c’est gratuit, c’est toi le produit ! Que se cache-t-il derrière cette formule bien connue ? Publicité ciblée et ultra personnalisée, les entreprises collectent et traitent nos données personnelles, que nous laissons volontairement ou non sur leur site. Du pain béni pour les publicitaires