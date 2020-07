Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments du FNAC Live Festival soutenu par France Inter depuis sa création. Ce soir, les concerts de Gaël Faye et Loyle Carner.

Gaël Faye / Loyle Carner © AFP / Guillaume Souvant / Roberto Finizio (NurPhoto)

Gaël Faye au FNAC Live Festival, 7 juillet 2018

Attiré par l'écriture, le rap et le slam depuis son adolescence, Gaël Faye se lance en solo dans l'aventure musicale en 2013 avec un premier album studio Pili-Pili sur un croissant au beurre(Mercury), un premier roman Petit Pays (Ed. Grasset) en 2016, prix du roman Fnac et Goncourt des Lycéens entre autres, adapté au cinéma.

Mais avant d'être écrivain, il est avant tout musicien. Un EP Rythmes et Botanique (Mercury) paraît en 2017, suivi d'un autre EP Des fleurs (All Points) en 2018, avec un titre qui flirte avec les sonorités brésiliennes, l'occasion d'une collaboration avec Flavia Coelho pour chanter en duo La balade brésilienne. L’étiquette d’auteur-compositeur-interprète est comme une seconde peau.

Ce poète volcanique enflamme la scène du Fnac Live dès les premières rimes. Un concert habité et énergique, "une claque d'émotions", ne pouvant que confirmer son trophée de la révélation scène aux Victoires 2018.

Loyle Carner au FNAC Live Festival, 7 juillet 2017

Rappeur, acteur, Benjamin Coyle-Larner, mieux connu sous son nom de scène Loyle Carner est originaire du sud de Londres. Il joue son premier concert à Dublin en 2012 en première partie de MF Doom, son premier EP A Little Late sort en 2014. Nouveau talent du hip-hop britannique par The Fader, Loyle Carner a déjà assuré les premières parties de Nas, Joeyy Badass et Kate Tempest.

En 2017, il se révèle aux yeux des mélomanes : son premier album Yesterday’s Gone est – à très juste titre – encensé par la critique. Son accent british ne laisse pas indifférent, de même que la guitare électrique qui accompagne les textes de ses chansons dont la majorité parlent de sa vie de famille et d'un père absent. Après une tournée de 18 mois, un deuxième album Not Waving, But Drowning (Virgin Records), dans la même lignée que le précédent, est sorti en avril 2019. Attention, Prodige !