Rencontre de -M- avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour un concert unique, LE premier concert en public, pour bien finir la journée des 100 ans de la radio ! Une soirée pop diffusée depuis la scÚne du studio 104, présentée par Laurent Goumarre sur France Inter de 20h à 21h30.

-M- , photo de gauche © Hamza Djenat, photos au centre et à droite © Yann Orhan

France Inter continue de soutenir les artistes et les musiciens et vous offre le premier concert de l'année ouvert au public, avec -M-, Nach, et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corley, à écouter sur France Inter ou à vivre en live au 104, une soirée présentée par Laurent Goumarre.

-M-

On connaĂźt tous le showman qui va bientĂŽt fĂȘter les 25 ans de son parcours incroyable.

12 ans, le jeune Matthieu, du genre timide, un peu effacé, tombe sur une vieille guitare acoustique, et se met à jouer, jouer trois accords... Il ressent une telle émotion qu'il ne la quitte plus... le déclic ! Il n'est pas trÚs à l'aise avec sa voix qui n'a pas muée et ses petits complexes, mais quand il tient sa guitare entre les doigts, il devient ce super-héros hyper-sensible, -M-, celui qu'on connaßt, qui écrit, compose des chansons qui paraissent tellement simples et qui sont juste l'élégance de la simplicité.

Pour laisser sa timiditĂ© dans un placard, il invente un dĂ©guisement, un univers colorĂ©, un personnage qui lui a donnĂ© des ailes. Puis, pour se cacher du nom de son pĂšre Louis Chedid, Matthieu invente une lettre, juste une initiale qui l'a fait devenir lui-mĂȘme, avec aussi cette drĂŽle de coiffure en forme de -M-, un costume pour lui donner de la force et pour faire rĂȘver sur la scĂšne...

👀   'Du BaptĂȘme Ă Je dis -M-' (Extrait), 1er documentaire rĂ©alisĂ© par Emilie Chedid et La B.OÂČ -M- "À l'origine"

Ses chansons, sa musique, tout reflĂšte ses rencontres, ses voyages, sa famille, l'amitiĂ©... Son dernier album solo Lettre infinie - disque de platine - sorti en janvier 2019, a Ă©tĂ© suivi de la tournĂ©e "Le Grand Petit Concert" qui a rĂ©uni plus de 700.000 spectateurs dans toute la France. Puis, faute de routes ouvertes et de kilomĂštres infinis, l'artiste a jouĂ© des Petits grand concerts, de Grands petit concerts & des Grands P'tit concerts maison et ce soir, cela va ĂȘtre un Super Grand Petit Concert !

🎧   Remix de Manitoumani (La plage remix) avec Fatoumata Diawara et les artistes maliens, pour fĂȘter les 4 ans de l’album Lamomali, sorti le 07 avril 2017.

Lettre infinie est un disque Ă facettes : -M- y dĂ©cline ses amours, ses humeurs en treize reflets et revient vraiment aux sources de sa passion, de la musique, donc Ă son pĂšre... et les amis de son pĂšre, notamment France Gall & Michel Berger (Ă qui il a dĂ©diĂ© la chanson L'autre paradis) mais aussi Jacques Dutronc, Alain Souchon, Laurent Voulzy et plein d'autres... : "Ces gens-lĂ font partie de mon univers", disait-il dans Boomerang, l'Ă©mission d'Augustin Trapenard.Â

Les mots naviguent, expressions du coeur, légÚreté et profondeur, qualités de l'artiste, et c'est là , entre les strates, que se niche l'essentiel.

🎧    Amazone ErogĂšne  -M-  featuring Ibeyi, co-Ă©crite par Prune Nourry et Daniel Pennac

-M- reprend tous ses titres emblématiques, avec la participation de sa p'tite soeur Nach, et les revisite avec le Philarmonique de Radio France dans une autre dimension... l'occasion unique de retrouver les pépites de son répertoire.

Setlist "-M- Symphonic Concert "

Le baptĂšme

La bonne Ă©toile

Qui de nous deux

Le roi des ombres

Onde sensuelle

La Fleur

L'Elixir

Crois au Printemps

Mama Sam

Bal de Bamako / Manitoumani

Océan

Faut oublier

Ma mélodie

La Seine

DĂ©livre

Amazone Érogùne

Machistador

L'autre paradis

Je dis Aime

đŸŽ€  La radio a 100 ans !Â

Les 100 ans de la radio, c'est la fĂȘte ! Alors, France Inter consacre une journĂ©e 100% radio ce 1er juin pour cĂ©lĂ©brer le mĂ©dia, ses grandes voix, ses temps forts et aussi votre attachement Ă notre antenne. Au menu, vous les auditeurs, et de nombreux invitĂ©s Ă retrouver dans les programmes, avec notamment Le 7/9 de LĂ©a SalamĂ© et Nicolas Demorand, consacrĂ© aux grandes voix de la chaine, Eve Ruggieri dans Boomerang d'Augustin Trapenard, le Jeu des 1000 €uros version XXL de Nicolas Stoufflet autour de l'histoire de la radio, et plein d'autres Ă©missions avec quelques surprises Ă dĂ©couvrir !

Et pour que la journée soit belle, dÚs 20h le Symphonic Concert de -M-, et une interview de Laurent Goumarre avec M et Nach, sa soeur, pour revenir sur les moments forts de son parcours, ses rencontres, ses envies, ses projets et ses belles idées à partager et à suivre...

L'Orchestre Philharmonique de Radio France

L’évĂ©nement est trĂšs attendu. L’Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigĂ© par le Chef d'orchestre Dylan Corlay, rencontre -M- pour la crĂ©ation de ce Symphonic Concert.

Dylan Corlay, ce jeune chef d'orchestre, professeur de basson au conservatoire de Tours et chef d'orchestre de jeunes, est titulaire de quatre prix du Conservatoire National SupĂ©rieur de Musique et de Danse de Paris. LaurĂ©at du concours international de direction d’orchestre en Finlande, il a dirigĂ© les Ă©ditions du "Hip Hop Symphonique" avec le Philarmonique, crĂ©ations Radio France.

Depuis 1937, l’Orchestre Philharmonique de Radio France est une formation singuliĂšre dans le paysage symphonique europĂ©en par l’éclectisme de son rĂ©pertoire, l’importance qu’il accorde Ă la crĂ©ation et l'originalitĂ© de ses concerts. Cet "esprit Philar" est insufflĂ© par Mikko Franck, son directeur musical, qui fait de chaque concert une expĂ©rience humaine et musicale.

-M- Symphonic Concert au studio 104

Ce concert signe le grand retour du public au studio 104 de la Maison de la radio et de la musique, à jauge réduite bien sûr, et à 19h... pour respecter le couvre-feu !

â–ș Pour assister au concert : RĂ©servation sur maisondelaradio.fr

Ouverture de la billetterie sur le site le jeudi 27 mai dĂšs 9h - Ouverture des portes le 1er juin Ă 18h ou Ă Ă©couter sur France Inter dĂšs 20h !

â–șâ–șâ–ș A vivre et revivre sur France Inter & franceinter.fr, en collaboration avec France TĂ©lĂ©visions - Diffusion ultĂ©rieure sur Culturebox et France 5