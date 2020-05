France Inter vous convie à une nouvelle soirée pyjama. Installez-vous confortablement et montez le son.

Christine & the Queens © Artwork- Camille Vivier

Soirée pyjama en musique et en cuisine !

6è édition : vendredi 1er mai dès 20h, en direct sur France inter.

Chaque vendredi soir, un artiste offre un concert en direct de sa cuisine. Après Stephan Eicher, Gaëtan Roussel, Pomme, Clara Luciani, Christine and the Queens sera au micro de Rebecca Manzoni, elle-même dans sa cuisine parisienne, et proposera un live inédit, en direct sur l’antenne et à suivre aussi sur facebook live.

Christine and the Queens, l’artiste qui questionne et redéfinit les frontières du genre, auréolée d’un succès à la fois hexagonal et international, offrira une scène pleine de surprises pour un concert confiné.

#OnEcouteLaRadioChezSoi

Un concert à vivre et suivre aussi en direct live sur facebook Live

La set-llist