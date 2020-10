France Inter et France 2 diffusent le 1er octobre une soirée de soutien au Liban après les explosions qui ont dévasté la capitale libanaise le 4 août 2020. "Unis pour le Liban", un concert exceptionnel présenté par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud en direct de l'Olympia à Paris, et Léa Salamé en direct de Beyrouth.

Le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf © AFP / Valérie Hache

Pour prolonger la journée "spéciale Liban" du 1er octobre sur France Inter, l'antenne sera aussi mobilisée toute la soirée de 21H à minuit pour venir en aide au peuple libanais.

Cette soirée "spéciale Liban", en partenariat avec France 2, commencera à 21h par la diffusion d'un reportage de la rédaction qui reviendra sur cette page dramatique de l'histoire du Liban, lancé par Léa Salamé en direct de Beyrouth, sur France Inter, et un reportage d'Envoyé Spécial présenté par Elise Lucet, en direct de Beyrouth, sur France 2.

Grand concert "Unis pour le Liban"

A 21h30, sur la scène de l'Olympia, un grand concert de soutien sera diffusé en direct, présenté sur France Inter par Laurent Goumarre & Marion Guilbaud, et Léa Salamé qui interviendra à plusieurs reprises depuis Beyrouth. Sur France 2, la soirée sera présentée par Nagui.

Programmation artistique

La direction artistique de ce grand concert caritatif a été confiée au trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf, de nombreux artistes français, libanais et internationaux sont annoncés pour exprimer leur fraternité au peuple libanais :

Ibrahim Maalouf avec Matthieu Chédid -M- Gautier Capuçon - Clara Luciani - Melody Gardot - Madame Monsieur - Hiba Tawaji - Ycare - Khaled Mouzanar - Vianney - Oussama Rahbani - Florent Pagny - Pascal Obispo - Camélia Jordana - Daniel Lévi - Patrick Bruel - Michaël Jones - Khaled - Tryo - Bernard Lavilliers - Cyril Mokaïesh - Kyle Eastwood - Salvatore Adamo - Yannick Noah - Abdel Rahman El Bacha - Astrig Siranossian - Grand Corps Malade - Sting - Mika, et la participation de la Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin.

Concert de soutien et Appel aux dons

France Télévisions et Radio France se sont associés à La Croix-Rouge Française qui reversera l’intégralité des dons recueillis à La Croix-Rouge Libanaise et aux ONG mobilisées autour de la culture et du patrimoine. Vous pouvez dès maintenant faire un don :

→ sur le site de La Croix-Rouge

→ par SMS : "Tapez LIBAN au 92 200 pour faire un don de 5€"

→ par chèque à l’ordre de "Urgence Beyrouth 2020" à envoyer à : Croix-Rouge française – CS 20011 – 59895 Lille cedex 9

▷ VOIR I La programmation "spéciale Liban" de la journée du 1er octobre 2020 sur France Inter