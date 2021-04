Concert exceptionnel de Arlo Parks à Paris, et Eddy de Pretto, le premier live de son tout nouvel album ! Deux heures de live depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, soirée inédite présentée par Rebecca Manzoni, à écouter dès 20h sur France Inter...

Arlo Parks © Alexandra Waespi / Eddy de Pretto © Marie Schuller

France Inter continue à vous faire vivre la musique en live pendant ce moment de silence culturel et de salles de spectacles toujours très fermées, et se mobilise pour soutenir les artistes et le monde musical. Écoutez ces concerts exceptionnels présentés par Rebecca Manzoni, à l'antenne dès 20h...

2 artistes, 2 albums à découvrir... pour une soirée Pop !

Concert Double Affiche © Radio France / France Inter

Arlo Parks

À tout juste 20 ans, cette jeune musicienne et poète londonienne sort son premier album... très attendu. Mais qui est Arlo Parks ?

Après 2 EP, la jeune artiste sort un premier album déjà acclamé : Collapsed in Sunbeams (Effondrée dans les rayons du soleil) paru le 29 janvier 2021, écrit et enregistré pendant le confinement, sa première tournée en Europe ayant été interrompue au début de la pandémie. En Angleterre, Arlo Parks n'est pas inconnue, c'est un véritable phénomène.

Arlo Parks en concert © Getty / NBC

Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho, alias Arlo Parks, écrit des nouvelles dès l'enfance, s'intéresse à la poésie, puis lit et interprète des poètes américains, notamment Chet Baker et Jim Morrison, et met ses mots et ses poèmes en musique sur sa guitare. Son père d'origine nigériane partage avec elle ses influences jazz et sa mère franco-tchadienne née à Paris, lui apprend le français. Fela Kuti et Otis Redding font partie de la Bande Originale de son enfance et aussi King Krule qu'elle découvre adolescente.

🎧   ÉCOUTEZ  Arlo Parks - Caroline, premier extrait de l'album, en Playlist France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Elle vit encore chez ses parents et étudiait la littérature anglaise à la Fac quand le succès lui tombe dessus à 18 ans, avec son premier titre Cola (Beatnik records) sorti fin 2018 qui, un an après, affiche plus de trois millions de flux sur une plateforme bien connue. Succès confirmé l'année suivante avec deux EP dont le titre bien nommé, Super Sad Generation, enregistré chez elle au sud-ouest de Londres, et Sophie. Sa notoriété s'accélère avec Black Dog, chanson où elle veut aider une amie à sortir de la dépression, et Hurt, quand Charlie noit ses états d'âme dans l'alcool.

Deviendrait-elle la porte-parole de sa génération ?

🎧    Arlo Parks dans la Playlist de France Inter - Jean-Baptiste Audibert

Arlo Parks chante d'une voix douce comme de la soie, mélange de soul et de spleen, avec un sens du groove évident. Sa plume est poétique et on la sent amoureuse des mots, ces mots dont elle garde la trace dans le journal de son adolescence. Elle raconte la solitude, la quête d'identité sexuelle, les moments de tristesse, la dépression, mais il y a aussi l'espoir dans Hope, tout n'est pas noir. Sa musique, aux tonalités soul moderne, folk et pop, a ce rythme qui sonne parfois comme une piste de Radiohead dont elle reprend le titre Creep, sans les riffs de guitare, seule au piano, et c'est une balade :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Arlo Parks semble déjà avoir conquis une partie de la presse française et à l'évidence, la programmation musicale de France Inter est tombée sous le charme de sa musique !

Setlist concert

Hurt

Green Eyes

Cola

Caroline

Hope

Eugene

Black Dog

Angel's Song

Too Good

Sophie

Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams, sorti le 29 janvier 2021 (Pias / Transgressive Records)

Eddy de Pretto

À tous les bâtards, le nouvel album de Eddy de Pretto, en partenariat avec France Inter, vient de sortir...  Il le joue en live ce soir pour la première fois !

Un jour d'octobre 2017, un artiste empreinte un chemin inédit et débarque dans la musique : chanson, slam, rap, électro et poésie... Le tout dans un EP 4 titres : Fête de trop, Jungle de la chope, Beaulieue et Kid, qui révèle l'enfant de Créteil au public. Après une cinquantaine de concerts, son premier album Cure arrive en mars 2018. C'est un succès immense : N°1 des meilleures ventes d'albums en quelques jours, des millions d'écoute sur internet, la Victoire de la révélation scène, et une tournée de deux ans sold out. L'album, certifié triple platine, est réédité en version Culte dès novembre 2018 avec 4 titres inédits :

🎧   Eddy de Pretto dans la Playlist France Inter - Thierry Dupin

Retour du Kid poète de la chanson

Trois ans après l'énorme succès de son premier album Cure, le tout nouvel album À Tous les Bâtards vient de sortir... et une nouvelle tournée des Zénith est prévu à l'automne. Premier single de ce nouvel opus :

🎧    Bateaux-Mouches en Live dans la session POP UP, en Playlist France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Chanson autobiographique et émouvante, Eddy de Pretto raconte son premier job, ses tout premiers débuts : chanteur sur les Bateaux-Mouches de la Seine parisienne. Il embarquait pour vendre du rêve aux touristes et chantait Piaf, Nougaro, Rihanna ou Nina Simone... Il n'était personne mais il chantait enfin, et espérait bien ne pas en rester là , un peu son Je m'voyais déjà ... à lui.

Puis le jeune artiste révèle les titres Désolée Caroline, adieu mélancolique à une histoire d'amour passée, et Parfaitement, texte touchant qui revendique sa singularité et son excentricité. Ce n'est qu'un début, un avant-goût de l'album très attendu :"Parfaitement, je n'serais jamais comme t'es (pas parfait) / Car j'ai rien fait comme tu m'as dit / Mais tu vois je souris aussi / Parfaitement, je n'serais jamais assez (pas assez) / Par rapport à toutes tes envies / Mais tu vois c'est aussi joli."

🎧   Eddy de Pretto dans la Playlist France Inter - Murielle Perez

La pochette jaune de l'album est surprenante, comme un dessin "bizarre" de lui ! En fait, un fan lui a "dessinĂ©" le portrait et Eddy prĂ©cise :Â

C'est sa vision de moi que j'ai voulu mettre en avant car, finalement, on est tous le bizarre de quelqu'unÂ

et annonce sur les réseaux sociaux : "À vous les Bâtards, c'est une ode aux gens d'à côté, aux bizarres, aux freaks, aux étranges. Un cri de rassemblement, une réappropriation d'un terme jugé négatif, pour interpeller et en faire une force (...)". Eddy de Pretto, ce jeune artiste pas comme les autres, apporte un concept affirmé de son identité profonde. À suivre !

Setlist concert

Neige en Août

Bateaux-Mouches

Parfaitement

Val de Marne

Désolé Caroline

A quoi bon

Si seulement

Freaks

Kid

Créteil Soleil

Qqn

Aller plus loin

â–· A suivre sur franceinter.fr et twitter @franceinter