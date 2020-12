Écoutez le Symphonique Pop ! Un concert mondial unique. Melody Gardot interprète son nouvel album "Sunset in the Blue" et d'autres titres avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France le 2 décembre à 20h en direct de la scène du studio 104, une soirée exceptionnelle sur France Inter, présentée par André Manoukian.

Melody Gardot en concert à Barcelone, 2016 © Getty / Xavi Torrent / Contributeur

France Inter continue plus que jamais, en cette période confinée, de soutenir les artistes et les musiciens. Après Birkin / Gainsbourg, le Symphonique (2017) et Ed Banger Symphonie (2019), France Inter et les formations musicales de Radio France lancent les Symphoniques Pop, des rencontres artistiques qui deviennent des créations uniques.

Pour inaugurer cette nouvelle collection, France Inter propose le concert inédit de Melody Gardot et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corley, à écouter en direct sur l'antenne, une soirée présentée par André Manoukian.

► Melody Gardot : "Sunset in the Blue"

La plus française des jazzwomen américaines met fin à cinq années de silence discographique en dévoilant son nouvel album Sunset in the Blue (Decca / Universal), cinquième album studio. Un enregistrement réalisé avant et pendant le confinement, vrai challenge avec des musiciens aux Studios d'Abbey Road à Londres et d'autres, en décalage horaire, à Los Angeles.

La voix toujours légère, la sensualité et le raffinement sont toujours au rendez-vous que nous donne l'artiste américano-parisienne qui revient à ses amours et ses racines jazz. L'album célèbre le Brésil et le Jazz, avec une poignée de standards : You won't forget me - Moon River ou I fall in Love too easily, des compositions originales et un duo surprise avec Sting : Little something.

Le chanteur de fado António Zambujo l'accompagne dans C’est magnifique, aussi léger que l'air (et c'est magnifique avec les vents et les cordes). Deux titres en portugais, avec la trompette de Till Brönner dans Um Beijo, et un quintette qui l'entoure dans le très brésilien Ninguém, Ninguém, en Playlist France Inter.

▷ Cette peinture originale de Pat Steir sur la pochette signe son amour pour l’art :

Dans les moments de grande difficulté, l'art percera toujours. Créé en vase clos, réalisé avec amour, ce projet est le reflet de la force de l'esprit humain (...) (Melody Gardot)

Splendidement arrangé par Vince Mendoza, avec le légendaire ingénieur Al Schmitt aux manettes, et à nouveau produit par Larry Klein, ce nouvel album de 13 titres, donne la part belle aux grands orchestres. Aux violons et violoncelles du Royal Philarmonic Orchestra, rassemblés au studio d'Abbey Road à Londres, se mêlent parfois des vents, l'orchestre au grand complet se déploit dans un superbe Ave Maria. Ainsi que les cordes de l'orchestre dans La chanson des vieux amants de Jacques Brel, que la voix de Melody qui chante en français, rend très émouvante.

► L'Orchestre Philharmonique de Radio France

L’événement est très attendu. L’Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par le Chef d'orchestre Dylan Corlay, rencontre Melody Gardot pour la création de ce Symphonique Pop.

Dylan Corlay, ce jeune chef d'orchestre, professeur de basson au conservatoire de Tours et chef d'orchestre de jeunes, est titulaire de quatre prix du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. En novembre 2015, il est lauréat du concours international de direction d’orchestre en Finlande et a dirigé les trois éditions du "Hip Hop Symphonique" avec le Philarmonique, créations Radio France.

L'Orchestre Philarmonique de Radio France © Radio France / Christophe Abramowitz

Depuis 1937, l’Orchestre Philharmonique de Radio France est une formation singulière dans le paysage symphonique européen par l’éclectisme de son répertoire, l’importance qu’il accorde à la création et l'originalité de ses concerts. Cet "esprit Philar" est insufflé par Mikko Franck, son directeur musical, qui fait de chaque concert une expérience humaine et musicale.

Setlist "Symphonique Pop"

Ave Maria

Baby I’m a fool

C’est magnifique

Deep within the corners of my mind

If Ever I recall your face

If you love me

Love song

Moon River

My one and only thrill

Our love is easy

Sunset in the blue

There where he lives in me

Um Beijo

You won’t forget me

► "From Paris with Love" parmi les pépites de l'album

Je suis tombée amoureuse de Paris

dit l'artiste américaine qui a décidé de vivre dans la capitale. En soutien aux artistes affectés par la pandémie de la Covid19, Melody Gardot a lancé un casting mondial sur la toile pour créer un orchestre de cordes et instruments à vent : le "Global Digital Orchestra" (cinquante musiciens) avec lequel elle a enregistré "From Paris with Love" pour son album. Tous les droits de ce morceau sont reversés à une organisation caritative Covid, au profit des soignants.

►►► A vivre et revivre sur franceinter.fr et Arte.tv