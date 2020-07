Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments du FNAC Live Festival soutenu par France Inter depuis sa création. Ce soir, concerts de Delgres et Léonie Pernet.

DELGRES : Pascal Danaë (guitare/chant), Rafgee (soubassophone), Baptiste Brondy (batterie) © Getty / David Wolff - Patrick

Delgres au Fnac Live Festival, 3 juillet 2019

Delgres, un étonnant trio composé de Pascal Danaë, auteur-chanteur-compositeur, d'origine guadeloupéenne, du batteur Baptiste Brondy et de Rafgee au tuba et soubassophone (gros tuba). Delgres tient son nom de Louis Delgres, héros de la lutte contre l'esclavage aux Antilles au XVIII° siècle. D'où ce Mo Jodi, "Mourir aujourd'hui" en créole, couverture de leur premier album sorti l'été 2018.

Explosif sur scène, la musique de Delgres est un hard blues créole aux cordes brûlantes et aux basses profondes du soubassophone rythmant les chants créoles qui parlent de combat et de liberté. Un feeling profond, un groove très rock'n'roll, un blues flambé au rhum ! comme ils aiment à le dire. Annoncés comme l'une des sensations du Festival !

Léonie Pernet au Fnac Live Festival, 3 juillet 2019

Musicienne multi-instrumentiste, batteuse (l'ancienne batteuse de Yuksek), pianiste, arrangeuse, productrice DJ et chanteuse, Léonie Pernet a publié un 1er EP, Two Of Us (Kill The DJ), intemporel et parfaitement inclassable. Il a fallu attendre 4 ans pour que cette jeune femme perfectionniste, originaire de Reims, concoive et peaufine son premier album Crave (InFiné) sorti en septembre 2018 pour nous plonger dans l'étendue de son univers. Crave en anglais signifie "le besoin" ou "le manque", selon l'artiste.

Mélange de pop électronique, d'Orient, d'harmonies aériennes et foule d'influences, de Marylin Manson à Klaus Nomi en passant par Mansfield Tya, Jeanne Moreau, Rachmaninov... Crave est l'album qu'elle a intégralement composé, joué et interprété, seule. Une reprise touchante d'India Song, en connivence avec la voix de Jeanne Moreau dans laquelle elle se reconnait probablement, clos l'album. Sa musique très personnelle peut être aussi cinématographique (elle a signé la BO de Bébé Tigre de Cyprien Vial, 2015, et 2 titres dans Marvin d'Anne Fontaine, 2017).

12 titres très personnels, empreints d’une musique électro pop rock, de souvenirs d'ailleurs, et d'une voix à la tessiture en grand écart, claire, légère et planante. Léonie Pernet, très attendue sur la scène du Fnac Live !

Un remix du titre Butterfly (Ussar VS Malik Djoudi Remixes) est publié en juillet 2019

Un nouvel EP, The Craving Tape est sorti en novembre 2019, avec certains morceaux de son premier album Crave et des morceaux inédits comme Les pères pleurent en écho.