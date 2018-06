Le chanteur américain Beck sera en direct du festival We Love Green, sur notre antenne samedi 2 juin. Une soirée présentée par Rebecca Manzoni

Beck en concert en Californie, 2018 © AFP / Matt Winkelmeyer/Getty Images

Sept mois après la sortie de son treizième album studio Colors , Beck se produit à l'occasion du festival We Love Green. Ce chanteur, auteur et compositeur de 47 ans ne manquera pas d'enflammer la scène parisienne avec son dernier single Up All Night (2017).

Celui qui s'était fait connaître en 1994 grâce à son titre aux paroles mélancoliques Loser , a quelque peu changé. Son dernier album sonne bien plus euphorique et gai que le précédent intitulé Morning Phase (2014). La carrière de Beck est représentative d'une vie, où l'on veut changer la face du monde à 24 ans puis danser à 47 car, comme l'expliquait Rebecca Manzoni en octobre dernier :