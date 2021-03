Alex Beaupain réinterprète tout l'album "Love on the Beat" avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour une soirée spéciale à la mémoire de Serge Gainsbourg. Un concert exclusif présenté par Rebecca Manzoni depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.

Alex Beaupain accompagné par l'Orchestre Philarmonique de Radio France réinterprète "Love on the Beat" de Serge Gainsbourg © Radio France / Christophe Abramowitz

France Inter poursuit plus que jamais en cette période de silence culturel et de salles de spectacles très fermées, sa mobilisation pour faire vivre la culture, la musique, les artistes.

Au programme cette soirée hommage à Serge Gainsbourg présentée par Rebecca Manzoni, un concert exclusif

Le concert "Love on the Beat" d'Alex Beaupain

Une salle magique... sans public, avec une vingtaine de cordes de l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par la baguette féminine d'Alexandra Cravero pour un hommage à Serge Gainsbourg, un hommage à l'album Love on the Beat.

Biberonné à la chanson française traditionnelle, Alex Beaupain revendique les influences de Souchon, Daho, Murat, Bashung, et bien sûr Gainsbourg.

Love on the Beat a beaucoup tourné sur la platine du jeune Alex Beaupain. Estimant cet album malaimé, il profite de cette occasion pour le réhabiliter. Et il l'interprète dans son intégralité.

Sorti le 2 octobre 1984 (Philips / Universal), c'est l'album culte de la musique française de ces années-là. Serge Gainsbourg imprime une liberté totale dans le choix de ses thèmes, les paroles choquent mais l'album ne subit aucune censure.

L'Orchestre Philharmonique de Radio France

L'événement est très attendu. L'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par la Cheffe d'orchestre Alexandra Cravero, rencontre Alex Beaupain pour la création de ce concert unique, à la mémoire de Serge Gainsbourg.

Depuis 1937, l’Orchestre Philharmonique de Radio France est une formation singulière dans le paysage symphonique européen par l’éclectisme de son répertoire, l’importance qu’il accorde à la création et l'originalité de ses concerts. Cet "esprit Philar" est insufflé par Mikko Franck, son directeur musical, qui fait de chaque concert une expérience humaine et musicale.

Archives diffusées

Serge Gainsbourg, dans l'émission Le Divan d'Henry Chapier, sur FR3 en 1989

