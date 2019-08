Une soirée placée sous le signe du rap et de la jeunesse présentée par Rebecca Manzoni depuis la salle parisienne.

Little Simz en concert © Getty / FilmMagic

Loyle Carner

Le londonien de 24 ans a connu un gros succès Outre-Manche avec son 1er album Yesterday gone, qui a révélé un artiste sensible au phrasé et au timbre de voix uniques. Il revient avec Not Waving, But Drowning, dans les bacs depuis avril.

Little Simz

La jeune et talentueuse rappeuse britannique d’origine nigériane, présente en live son 3e album, Grey Area, sorti le 1er mars. Un disque ambitieux, plein de poésie et d’émotion !

Rediffusion d'extraits du concert Triple Affiche du 4/4/2019 à Ground Control, présentée par Rebecca Manzoni