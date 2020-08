Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments des Francofolies de La Rochelle soutenu par France Inter depuis sa création. Ce soir, concert de Stephan Eicher !

Stephan Eicher - Live aux Francofolies de La Rochelle, 12 juillet 2008 © Getty / Eric Catarina

Stephan Eicher aux Francofolies de La Rochelle, 12 juillet 2008

Stephan Eicher, accompagné de ses deux musiciens, donne un concert mémorable ! Cela faisait cinq ans que l'on attendait le retour du chanteur suisse qui revient en 2007 avec l'album "Eldorado" (Barclay) : le retour à ses racines, mariant l'électronique avec la pop et un goût prononcé pour la folk, écrit principalement par son comparse de toujours Philippe Djian et deux "nouveaux" venus : Raphaël et Mickey 3 D, un opus qui renoue un profond lien avec le public.

Représentant de la diversité du langage et de la culture suisse, Stephan Eicher chante dans toutes les langues de son pays et touche toutes les générations. Apparu dans la vague new wave au début des années 1980, après la très belle chanson "Combien de temps", c'est avec l'inoubliable "Déjeuner en paix" et "Pas d'ami (comme toi)", deux titres de l'album Engelberg (Barclay, 1991) qu'il touche le grand public. Homme intègre et aventureux, il poursuit sa quête autour du son et des sonorités, s’essayant à tout.

ECOUTER ! VOIR ! #Extraits concert Francofolies de La Rochelle, 12 juillet 2008

Tournée "Eldorado Trio Live" - Le Grand Théâtre plongé dans la pénombre brillait de milles téléphones portables allumés à la demande de Stephan Eicher pour filmer ses "conneries" - dixit l'artiste. Un concert "pop" musicalement ambitieux avec des musiciens virtuoses et multi-instrumentistes, provoquant des innovations permanentes sur les jeux de scène, les arrangements, les décors et les lumières, l'esthétique du noir et blanc d'un studio photo où Stephan Eicher et ses musiciens jouent à cache-cache avec les ombres.

