Bertrand Belin et Dominique A, chacun reprenant le répertoire de l'autre, puis Malik Djoudi... C'est le concert triple affiche, qu'on vous propose ce soir, en direct, depuis le Studio 104 de la Maison de La Radio.

Bertrand Belin et Dominique A (photo : A. Pequin - TAP Théâtre Auditorium de Poitiers / M. Hartmann @bandits vision), Malik Djoudi (photo : M. Hartmann)

Bertrand Belin & Dominique A

En février dernier, Bertrand Belin et Dominique A se réunissaient pour la première fois sur scène, au TAP de Poitiers, pour un concert inédit, où chacun reprenait le répertoire de l'autre. Une création originale qui devait être présentée au Festival Fnac Live et été... en vain. Alors c'est au Studio 104 de la Maison de la Radio que Bertrand Belin et Dominique A viennent présenter ce concert inédit, accompagnés de Thibaut Frisoni aux synthés et à la basse.

Le 6ème album de Bertrand Belin : Persona est toujours disponible. Il a fait l'objet d'une réédition tout récemment, avec des titres inédits, dont un duo avec Barbara Carlotti. Et il entamera bientôt une nouvelle tournée inédite, accompagné par l'ensemble des Percussions Claviers de Lyon . Valence, Sète, Vesoul, Lorient, Annemasse, Rouen, Lyon, La Rochelle... et le 08 décembre 2020 à Paris, au Centquatre.

Dominique A sort ce vendredi 03 juin un nouveau titre, Papiers Froissés, extrait de son nouvel EP Le silence ou tout comme, qui sortira le 10 juillet. Pendant le confinement, il a également a sorti une prise du titre L’éclaircie, en hommage à Marc Seberg (co-fondateur du groupe Marquis de Sade) :

« Puisque nous en sommes à éprouver les vertus de l'attente et de la patience, j'avais envie de partager avec vous cette reprise du morceau emblématique de Marc Seberg, groupe du regretté Philippe Pascal, "L'éclaircie" : une chanson qui encourage justement à la patience (en espérant toutefois que nous n'aurons pas à attendre les "milliers d'années" dont il est question dans les paroles !) J'espère que ça vous plaira. Bon courage à toutes et à tous. » – Dominique A

Malik Djoudi

Ce vendredi 03 juillet, sort un EP de remixes des titres de Malik Djoudi. Des titres repris et remixés par MYD, Chloé, Léonie Pernet, Yuksek… Son 2ème album, Tempéraments, est toujours disponible. La tournée de Malik Djoudi va également reprendre très vite, on connaît déjà une date à Paris, à la Cigale, ce sera le 25 novembre 2021.

Titres interprétés par Bertrand Belin & Dominique A

Je suis une ville (de Dominique A, album Remué, de 1999, interprétée par Bertrand Belin)

Hypernuit (de Bertrand Belin, album Hypernuit, de 2010, interprétée par Dominique A)

Le bruit blanc de l’été (de Dominique A, album La Musique, de 2009, interprétée par Bertrand Belin)

Sur le cul (de Bertrand Belin, album Sur le cul, de 2018, interprétée par Dominique A)

Corps de ferme à l’abandon (de Dominique A, album Toute latitude, de 2018, interprétée par Bertrand Belin)

Rien à la ville (de Bertrand Belin, album La Perdue, de 2007, interprétée par Dominique A)

Pour la peau (de Dominique A, album Auguri, de 2001, interprétée par Bertrand Belin)

Grand Duc (de Bertrand Belin, album Persona, de 2019, interprétée par Dominique A)

Lumières (de Dominique A, une reprise de Gérard Manset, chanson issue de la réédition de 2012 de l'album La Mémoire neuve, de 1995, interprétée par Bertrand Belin)

Titres interprétés par Malik Djoudi