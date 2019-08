Une soirée chargée en émotions présentée par Michka Assayas.

Anna Calvi en concert © Getty / Matthew Baker

"Feed Back", "On the rock", "Les Inrockuptibles", "C'est Lenoir"... Bernard Lenoir aurait pu être un "enfant d'Inter", mais il était déjà un enfant du rock. Grâce à lui, deux générations d'auditeurs d'Inter ont peaufiné leur culture musicale.

Le 25 février 1992, il lance les Black Sessions. Welcome to Julian, groupe de rock-indie français inaugure la formule. Le 26 juin 2011, 20 ans et 330 sessions plus tard, l'histoire s'achève avec la folk de Dark, Dark, Dark.

Un studio, un public, un groupe et la magie du direct... Une alchimie parfaite qui va durer près de 20 ans et accueillir la crème de la crème de la scène rock indépendante.

Aux Black Sessions (en direct et en public) s'ajouteront des White Sessions (sans public et en différé).

Set list

Hunter extrait de l’album Hunter (août 2018)

extrait de l’album Hunter (août 2018) _ Swimming Pool _extrait de l’album Hunter (août 2018)

_extrait de l’album Hunter (août 2018) As a Man extrait de l’album Hunter (août 2018)

extrait de l’album Hunter (août 2018) Wish extrait de l’album Hunter (août 2018)

extrait de l’album Hunter (août 2018) Indies or Paradise extrait de l’album Hunter (août 2018)

extrait de l’album Hunter (août 2018) _ Rider to the Sea _extrait de l’album Anna Calvi (2010)

_extrait de l’album Anna Calvi (2010) _ Suzanne & I _extrait de l’album Anna Calvi (2010)

_extrait de l’album Anna Calvi (2010) I’ll be your man extrait de l’album Anna Calvi (2010)

extrait de l’album Anna Calvi (2010) _ Don’t beat the girl (out of my boy) _extrait de l’album Hunter (août 2018)

_extrait de l’album Hunter (août 2018) Desire extrait de l’album Anna Calvi (2010)

extrait de l’album Anna Calvi (2010) _Ghost rider_extrait de l’EP Strange Weather (2014)

Rediffusion d'une Black Session Tribute du 10/10/2018 au Studio 105, présenté par Michka Assayas