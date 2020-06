RONE, le festival We love green et France Inter, le trio gagnant !

album Room With A View © RONE

Ce 5 juin, de 20h à 21h, Rebecca Manzoni présente la soirée pyjama du vendredi soir avec en concert RONE, qui était prévu à l'affiche du festival We love green cette année.

En 10 ans de carrière et 4 albums, Erwan Castex alias RONE a imposé son électro épurée. Il a récemment travaillé avec Michel Gondry et Jean-Michel Jarre et a offert son morceau Motion pour illustrer la vidéo de sensibilisation Nature Now de Greta Thunberg.

A partir d’une carte blanche proposée par le Théâtre du Châtelet, RONE a conçu son 5e album Room with a view (sorti en avril 2020) autour d’un spectacle mis en scène et chorégraphié par le Collectif (LA) HORDE, accompagné de 20 danseurs du Ballet National de Marseille.

Room With A View signe le retour de RONE à ses racines musicales, ainsi qu’au set-up minimaliste de ses premiers albums : électro épurée et conception en solo, sans collaborateur. Malgré tout, RONE quitte sa zone de confort en engageant une nouvelle forme d’échange artistique. Production du spectacle et de l’album sont allés de pair, se complétant l’une l'autre. Room With A View fonctionne comme un album autonome, alors que l’œuvre finale entrelace danse contemporaine et musique électronique, qui vise un objectif plus important que la pure et simple expérimentation sonore.

Nourri des débats autour de la collapsologie et du changement climatique, Room With A View donne matière à penser l’une des plus grandes urgences de l’humanité.

J’ouvre une discussion sans vouloir donner de leçon. Nous faisons tous partie du problème, ce qui veut dire que nous devrions tous faire partie de la solution. Le spectacle posera plus de questions qu’il n’apportera de réponses, mais je suis à l’aise avec ça.

Erwan Castex alias RONE

RONE qui devait se produire au festival We love green s’engage à sa manière et nous parle de la manière dont chacun regarde le monde et de ce que chacun peut faire pour le changer.

France Inter fait résonner sur son antenne l'esprit du festival We Love Green, qui devait se tenir les 6 et 7 juin.

Un concert à vivre et suivre aussi en direct live sur facebook Live

►►► Aller plus loin