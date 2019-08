Jazz in Marciac, fait monter la température jusqu'au 15 août 2019. Et dès 20 h 00, rendez-vous sur France Inter pour une soirée présentée par Mélanie Bauer avec les concerts de Gilberto Gil et Roberto Fonseca.

Le musicien, chanteur et compositeur Gilberto Gil, en concert le 13 juillet 2018 à Barcelone, Espagne. © Getty / Xavi Torrent / WireImage

L’expérience Jazz in Marciac a vu le jour grâce à la volonté de Jean-Louis Guilhaumon qui, entouré de bénévoles, qui a organisé en 1978, une série de concerts pendant quelques jours.

Quarante et un ans plus tard, le festival se déroule sur trois semaines, accueille les plus grands artistes avec environ 250 000 visiteurs venus du monde entier. Il est devenu l'un des premiers festivals européens du Jazz !

Le village gersois accueille durant trois semaines une programmation éclectique, à la fois pointue et festive. Qu’on vienne en journée se perdre dans les ruelles du village, qu’on déambule sous les arcades de la place de la mairie ou qu’on file vers le chapiteau ou à l’Astrada écouter les concerts en soirée, le charme et la convivialité de l’événement ne se démentent pas. Au total, trente six spectacles aux influences diverses et variées qui verront défiler plus de cent quatre vingt musiciens sans oublier le festival Bis avec plus de cent cinquante concerts gratuits Place de l’Hôtel-de-Ville.

Des histoires de rencontres musicales à vivre pleinement, sur France Inter dans la joie et la bonne humeur !