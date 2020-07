Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments des Eurockéennes de Belfort soutenu par France Inter. Ce soir, The Kills en concert !

The Kills (Alison Mosshart et Jamie Hince) au 28° Eurockéennes de Belfort © AFP / Sébastien Bozon

Le Festival des Eurockéennes de Belfort, "Les Eurocks" aurait du réaliser sa 32° édition cette année sur la presqu'île de Malsaucy, à 10 km de Belfort, la programmation était belle... mais le Festival 2020 est annulé, aussi. En attendant l'édition 2021, le concert de The Kills aux Eurocks à se remettre dans les oreilles ! et plein d'autres concerts à suivre...

The Kills aux Eurockéennes de Belfort, 3 juillet 2016

Elle et Lui. Alison Mosshart et Jamie Hince. La chanteuse américaine et le guitariste anglais Jamie Hince forment les Kills, avec une complicité fusionnelle. On les appelle les enfants terribles du rock. Le duo est né au début des années 2000. Après la sortie d'un premier EP, les Kills font leur première scène le 14 février 2002 (date tatouée sur la main gauche d'Alison), puis une tournée et les 1ères parties des Yeah Yeah Yeahs et des Primal Scream. En 2003, 1er album Keep on your mean side (Domino Records). Suivent deux albums No Wow en 2005 et Midnight Boom en 2008 qui leur apportent la notoriété et des collaborations musicales. Le 4° album Blood Pressures sort en avril 2011.

ECOUTER ! The Kills #LIVE aux Eurockéennes 2016

Ces dernières années, suite à une fracture du doigt et six opérations, Jamie a dû apprendre à jouer de la guitare différemment. Après 5 ans d'absence pour le duo classic rock, enfin l'album Ash and Ice (Domino) sort en juin 2016. Résultat, ils laissent parfois tomber l'armure pour dévoiler leurs fêlures, une énergie indomptable se déchaîne pendant leurs concerts électrisants... le duo embarque pour une longue tournée mondiale.

ECOUTER ! Le chemin alone d'Alison Mosshart #Dans la Playlist d'Inter par Charline Roux

Alison Mosshart mène une route parallèle avec les Dead Weather, supergroupe qu’elle forme avec Dean Fertita (Queens of the Stone Age), Jack Lawrence (Les Raconteurs) et Jack White, et 3 albums. Mais elle a déjà annoncé que le prochain album des Kills est en route avec un timing quelque peu contrarié par le confinement.

The Kills, "le mot des Eurocks"

"On converse le côté garage, brut, des riffs cradingues de Jamie Hince, du rock qui tape là où il faut. On garde le côté sensuel, sexy, sauvage incarné par la voix d'une Alison Mosshart qui fait ce qu'elle veut de nous. On prend un concert féroce en plein dans la gueule".