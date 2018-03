Deux concerts pour une soirée présentée par Rebecca Manzoni, en public et en direct du studio 105 de 20 heures à 22 heures

Feu! Chatterton © Sacha Teboul || Mélanie de Biasio © Jerome Witz

France Inter vous propose le troisième concert double affiche de l’année, en public et en direct du studio 105 avec Feu! Chatterton et Mélanie De Biasio.

►►► 20h : Feu! Chatterton

Les cinq garçons de Feu! Chatterton pour la sortie de leur deuxième album, 'L'Oiseleur' / Sacha Teboul

Les cinq garçons parisiens, reconnaissables par leur fougue et leur style dandy se sont imposés sur la scène musicale française. Emportés par une multitude d’influences musicales et littéraires, ils ont façonné une nouvelle vision du rock. Raphaël, Sébastien, Clément, Antoine et leur charismatique chanteur Arthur Teboul livrent un concert exclusif avant la sortie de leur nouvel album L’Oiseleur, le 9 mars prochain.

►►► 21h : Mélanie De Biasio

Melanie de Biasio / Jerome Witz

En seconde partie, l’intrigante Mélanie de Biasio vient partager son œuvre unique, mélancolique et surtout inclassable. La jazzwoman d’origine belge exprime toute sa sensibilité à travers une musique blues minimaliste. Elle créé ainsi une ambiance éthérée qui s’exprime au travers d’une voix parfaitement maîtrisée et un texte épuré. Son dernier album, Lilies, a paru en octobre 2017.

