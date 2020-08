Le Festival Imaginaire de France Inter s'est déplacé jusqu'au Bataclan, pour un autre concert à trois affiches ce soir. Au menu, chanson à la première personne, pop tropicale et danse de salon, avec... Chevalrex, Cléa Vincent et Le Noiseur.

Chevalrex, Cléa Vincent et Le Noiseur sur la scène du Bataclan (vide) pour le Festival Imaginaire de France Inter © Radio France / Marie Mougin

Chelvarex

Rémy Poncet, alias Chevalrex, est originaire de Valence, dans la Drôme, et c'est via La Souterraine qu'on le découvrait il y a quelques années (plateforme francophone et underground, de découverte de nouveaux talents à travers toute la France). Chevalrex déploie un style propre, parfois présenté comme un trait d'union qui reliait François de Roubaix à Dominique A. Il s'intéresse à cette idée d'une « first person music », une « musique à la première personne », comme le disait John Lennon, et a longtemps tout fait tout seul, quitte à faire de la chanson minimale pour qu'elle soit vraiment « au singulier ». Chevalrex est aussi de ces artistes qui puise ses références dans la littérature, citant régulièrement Simone de Beauvoir, ou encore l'écrivain polonais Witold Gombrowicz...

▶ Le 4ème et prochain album de Chevalrex, Providence, sortira en janvier 2021 (sur le label Vietnam).

Sur scène, Rémy Poncet, alias Chevalrex, est seul, en guitare-voix.

Setlist de Chevalrex :

Face aux mouvements du coeur #1

Bonjour, c’est moi

Claire

Aussi loin

Orléans

Providence

Ophélie

Ophélie Suite

Mon Hublot

Raconte-moi (reprise d’Yves Simon – 1975)

Cléa Vincent

Son professeur de piano, Philippe Baden Powell, lui aurait fait connaître la musique brésilienne... Et pour cause ce n'est autre que le fils de Baden Powell, grand guitariste brésilien. Alors depuis, Cléa Vincent, cette jeune artiste française, enchaîne les projets, entre albums : Retiens mon désir (2016) Nuits sans sommeil (2019), et EPs : Tropi-Cléa (2017), Tropi-Cléa 2 (2020), édités sur le label Midnight Special Records. Percussions et claviers déchaînés... la musique de Cléa Vincent est à la fois ingénue et détonante, une chanson pop électrique et dansante. Elle nous parle de sang sur les congas, de Bahia, et nous dit « n'allez pas travailler » !

▶ Le tout dernier EP de Cléa Vincent, Tropi-Cléa 2, est sorti fin avril (sur le label Midnight Special Records) et elle sera en concert le 16 novembre prochain au New Morning.

Sur scène, elle est accompagnée de trois musiciens : Gabriel Leman à la batterie, Baptiste Dosdat à la basse et Raphaël Thys aux claviers.

Setlist de Cléa Vincent :

Soleil dans la mer

Du Sang sur les congas

Poupée canapé

Bahia

Sexe d’un garçon

Dans les strass

Femme est la nuit (reprise de Dalida – 1976)

Jmy attendais pas

Château perdu

Nuits sans sommeil

Le Noiseur

Simon Campocasso, alias Le Noiseur insiste entre conteur mélodiste et rap des années 1990. Il chante tout autant un Ave Mariah Carey, qu'une Danse de salon, et voue une passion pour les voitures si l'on en croit son titre Aston Morphine dont le clip nous fait voire un garage de voitures de collection. Lui aussi fait appel à la littérature dans son oeuvre, il fait appel à une auteur qui aimait d'ailleurs tout particulièrement la vitesse... François Sagan.

▶ Le Noiseur a sorti un EP, intitulé Musique de chambre, en janvier 2020 (sur le label Un Plan Simple), et il prépare un album, à sortir très prochainement...

Sur scène, Simon Campocasso, alias Le Noiseur est en formation solo.

Setlist de Le Noiseur :