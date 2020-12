France Inter s'invite au Bataclan pour trois soirées live ! Première ce lundi 7 décembre de 21h à 23h : un concert triple affiche exclusif présenté par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud. A suivre !

Hervé © Romain Sellier - Barbara Carlotti © Daguin Giamarchi - Delgres © Boby © Concert au Bataclan

France Inter continue plus que jamais, en période de confinement, de soutenir les artistes du monde de la musique et propose une soirée live, un concert triple affiche à écouter sur l'antenne. Une soirée présentée par Laurent Goumarre et Marion Guilbaud, avec 3 artistes qui ont pour passion commune, les mots, la musique et la scène.

Concert exclusif France Inter © Radio France

► Hervé

Hervé, qui a choisi de faire de son prénom son nom d'artiste, n'est pas encore très connu, mais il va l'être. Chanteur, auteur-compositeur et aussi producteur de sa musique, il fait partie des nouveaux visages de la scène musicale hexagonale. Après avoir créé le duo Postaal, des chansons électro-pop qui passent déjà sur France Inter, il se lance dans un projet solo et produit Mélancolie F.C., un EP 6 titres le 17 mai 2019.

🎧 Dans la Playlist de France Inter

Un chemin pavé de toutes ses influences musicales, de Daft Punk à Alain Bashung, toute la famille Higelin (Jacques, Arthur H. & Izia), Christophe et aussi Bobby Lapointe, Gainsbourg et le rap... et forcément, dit-il : "Il y a un mimétisme quelque part. Toujours intéressé par le mélange du drop et de la chanson française, un peu comme Bashung dans Fantaisie militaire."

🎧 ÉCOUTER I Le premier jour du reste de ma nuit d'Hervé, en Playlist France Inter

Il a attiré l'oeil du label Initial, la petite usine à talents, et marche dans les pas d'Eddy de Pretto, Clara Luciani, Angèle, Columbine... pour son premier album Hyper tout juste sorti au début de l'été.

. Hervé, album HYPER, sorti le 19 juin 2020 (Initial Artist / Universal)

► Barbara Carlotti

Pour l'essentiel, Barbara Carlotti écrit et compose. Des chansons d'abord, des spectacles et même une émission de radio - Cosmic Fantaisie - sur France Inter. Cette artiste a installé son nom dans la pop française en cinq albums qui définissent les couleurs de son univers influencé par la pop anglaise et la chanson française.

Son sixième album Corse île d'amour raconte son attachement à l'Ile de beauté, ses origines et son histoire, la mer et le maquis sauvage, le bleu du ciel et le blanc du sable, Solenzara et les sentiers, Tao et la Citadelle de Calvi, les villages et les senteurs, les ruelles et ses habitants. Et les sons de l'île aussi, que Barbara est allée enregistrer, studio sac à dos à l'épaule, sur les chemins insulaires... Invitation au voyage à travers de mini cartes postales en forme de chansons.

🎧 ÉCOUTER I Le retour (adaptation de Ritornu de Tony Toga) de Barbara Carlotti, en Playlist France Inter

Originaire de Poggio-di-Venaco, le village de son père à quelques kilomètres de Corte, Barbara Carlotti nous embarque sur son île en chantant et en se réappropriant les standards patrimoniaux. Un album pop de dix reprises, de Tino Rossi et son île d'amour, à la Citadelle de Calvi où résonnent les pas de Jacques Higelin, Canta U Populu Corsu, Régina et Bruno, Antoine Ciosi, Charles Rocchi ou Tony Toga...

🎧 Dans la Playlist de France Inter de Thierry Dupin

. Barbara Carlotti, album Corse île d'amour, sorti le 23 octobre 2020 (Elektra / Warner Music) - le 30 mars 2021 à La Cigale.

► Delgres

Delgres, un étonnant trio, fruit de la rencontre de Pascal Danaë, chanteur, auteur-compositeur, guitariste multi-instrumentiste, du batteur Baptiste Brondy et de Rafgee au tuba et soubassophone (ou sousaphone). Originaire de la Guadeloupe, par le nom du groupe d'abord puisque Louis Delgrès, est un héros de la lutte contre l'esclavage à la Guadeloupe, mort en 1802 avec trois cents combattants, pour que vive la liberté !

Après Mo Jodi (Mourir aujourd'hui), premier album paru en 2018, Delgres, porte-voix de l'histoire des Antilles, puise son inspiration dans les années 1960 quand des milliers d'antillais, comme le père de Pascal Danaé, quittent leurs îles pour venir travailler en métropole et débarquent au port du Havre. 4 ed maten, ce nouveau titre qui annonce leur prochain album, rend hommage aux travailleurs, à ces ouvriers pour qui le soleil se lève toujours plus tôt.

🎧 ÉCOUTER I 4 ed maten (4H du matin) de Delgres, en Playlist France Inter

Leur prochain album 4:00 AM décline les thèmes chers au trio : le départ, l'exil, le déracinement, l'esclavage moderne, le combat et la liberté... Le créole des mots se fait manifeste, et à travers les cordes brûlantes de la guitare Dobro, le rythme des batteries et les basses profondes du sousaphone résonnent les douleurs, les espoirs et les désespoirs.

🎧 Dans la Playlist de France Inter de Djubaka

Explosif sur scène, la musique de Delgres est un hard blues rock, un feeling profond, un groove très rock, "un blues flambé au rhum !" comme aime le dire le power trio.

. Delgres, album 4:00 AM, à venir le 12 mars 2021 (PIAS) - le 5 octobre 2021 au Trianon

