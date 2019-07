La bulle pop rock du début de l’été !

Festival Beauregard © Didrik LD

Nouveauté pour cette 11ème du festival Beauregard, pas d’échauffement ni de prolongation, le festival rentre directement dans le bain avec 4 jours complets de fête pour satisfaire les insatiables de musique.

France Inter, radio des festivaliers, s’installe le temps d’une soirée, dans le joli parc du Château d’Hérouville St-Clair, près de Caen :

Dimanche 7 juillet à partir de 21h : soirée spéciale présentée par Mélanie Bauer avec les concerts de Rendez-vous, Jeanne Added, Cat Power et Interpol

Festival Beauregard / Gérard Boisnel

4 jours, 38 groupes pour continuer à rêver et à surprendre dans l’esprit de Beauregard convivial, familial, féérique, empreint d’émotions et de coups de cœur avec Ben Harper & The Innocent Criminals, SUPRÊME NTM, Disclosure DJ set, Tears For Fears, Lomepal, Limp Bizkit, The Hives, Cat Power, Interpol, Angèle, Mac DeMarco, Fatboy Slim et bien d’autres.

La programmation

Jeudi 4 juillet

LIMP BIZKIT • GOSSIP • FATBOY SLIM • ANGÈLE • JOHN BUTLER TRIO •THERAPIE TAXI • GRINGE • MNNQNS

Vendredi 5 juillet

SUPRÊME NTM • LOMEPAL • BERNARD LAVILLIERS • THE BLAZE • SNOW PATROL • BALTHAZAR • ÉTIENNE DE CRÉCY présente Space Echo • FANTASTIC NEGRITO • TAMINO • WE HATE YOU PLEASE DIE

Samedi 6 juillet

BEN HARPER & The Innocent Criminals • ROMÉO ELVIS • MAC DEMARCO • THE HIVES • MOGWAI • COLUMBINE • MODESELEKTOR Live • IDLES • FLAVIEN BERGER • CLARA LUCIANI • BEACH YOUTH

Dimanche 7 juillet

TEARS FOR FEARS • DISCLOSURE Dj set • INTERPOL • CAT POWER • JEANNE ADDED • PLK • BROR GUNNAR JANSSON • RENDEZ-VOUS • EMBRASSE MOI

Festival Beauregard / Hugo Jehanne