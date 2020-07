Tout l'été, France Inter vous fait revivre les festivals qui ne sont pas là cet été... Laurent Goumarre et Marion Guilbaud vous proposent les meilleurs moments des Eurockéennes de Belfort soutenu par France Inter. Ce soir, Parcels en concert !

Le public des Eurockéennes au concert de Parcels. 07.07.2017 © AFP / Sébastien Bozon

Parcels aux Eurockéennes de Belfort, 7 juillet 2017

Grosse révélation électro-funk du moment, une collab’ avec Daft Punk dans la musette !, Parcels s’est rapidement fait connaître sur la scène européenne.

Tout est allé très vite pour les 5 copains de Byron Bay sur la côte Est Australienne : Louis Edward Swain (clavier/chant), Jules Hendrix Crommelin (Guitare/chant), Patrick Scott Hetherington (claviers, guitare, triangle/chant), Noah Francis Hill (basse/chant) & Anatole "Toto" Serret (percussions). Dès 13 ans, folk, soft-rock, metal, bluegrass, psychédélisme : tout y passe, les Parcels décryptent tout.

vidéo Parcels publie (enfin) son premier album 3 min 3 min À voir - Musique Parcels publie (enfin) son premier album 3 min

Formé en 2014, le quintette sort son premier EP Clockscared (5 titres, 5 tubes !) en 2015. Le plan, c’est de quitter le confort douillet et les planches de surf de Byron Bay pour s’installer à Berlin, s'immerger via leur musique dans cette Europe rêvée, et jouer, répéter jusqu'à la maîtrise absolue de leurs chansons, de leur son. Le label français Kitsuné les signe pour un deuxième EP Hideout sorti en 2017. Phoenix leur demande d’assurer leur première partie, Daft Punk décide de produire avec eux le single Overnight qui devient rapidement un tube planétaire...

Irrésistibles dans les gimmicks funky pop, taillés pour la scène, les musiciens d'à peine 20 ans écument les festivals et jouent leur musique en concert, mélange de rythmes, de fun et de funk groovie. Influencés par les Sex Pistols, les Beach Boys ou le monument Steely Dan, le journal Les Inrockuptibles écrit :

Parcels sonne comme Steely Dan joué par Daft Punk

En 2018, Parcels sort le titre Tieduprightnow (dans la Playlist Inter), Bemyself , ballade pop, et un nouveau single Lightenup annonçant le premier album éponyme Parcels (Kitsuné) enfin en octobre.

(dans la Playlist Inter), , ballade pop, et un nouveau single annonçant (Kitsuné) enfin en octobre. Le 30 mars 2020, Parcels publie un premier album live de 18 chansons : Live Vol.1 , au plus proche de leurs sets live, enregistrés dans le célèbre Studio Hansa à Berlin.

publie un premier album live de 18 chansons : , au plus proche de leurs sets live, enregistrés dans le célèbre Studio Hansa à Berlin. ECOUTER ! Parcels #Eurockéennes de Belfort 2017

Parcels, "le mot des Eurocks"

"Ils sont jeunes, australiens, sentent bon le soleil et le sable chaud. Derrière leur look intrigant et leur apparence de surfeurs dilettantes, ces fous de Daft Punk et des Bee Gees, passés par des formations metal et folk, ont l’art de façonner un concentré de funkpop mâtiné de punk groovy et d’electronica cotonneuse. Basée à Berlin, la bande de chevelus d'une synergie à 5 voix sur nappes de synthés, de rythmiques electro et de guitares. Frais, addictif, sensitif pour une formation qui marche à l'énergie pure. Dansant et planant, un concert incroyable cette année !"