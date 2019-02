Au programme : des lives, des interviews, des réactions d’artistes à la sortie des loges… autant de surprises que les auditeurs auront le plaisir d’entendre en direct de "La Scène Musicale" à Boulogne avec Rebecca Manzoni et Didier Varrod.

Les Victoires de la musique © Getty

France Inter, la radio officielle des Victoires de la Musique installe son studio au cœur de ce grand rendez-vous annuel et propose une émission spéciale, originale et bien sûr très musicale présentée par Rebecca Manzoni et Didier Varrod. Suivez la cérémonie des 34èmes Victoires de la Musique en direct de la Seine Musicale !

Les nommés

Artiste masculin

Bigflo & Oli / Etienne Daho / Eddy de Pretto

Artiste féminine

Jeanne Added / Christine and the Queens / Vanessa Paradis

Révélation scène

Tim Dup / Clara Luciani / Thérapie Taxi

Album Révélation

Brol d’Angèle / Îl de Foé / Roni Alter de Roni Alter

Album de chansons

Chris de Christine and the Queens / Les rescapés de Miossec / Radiate de Jeanne Added

Album de musiques urbaines

Cure d’Eddy de Pretto / La vie de rêve de Bigflo & Oli / Nakamura de Aya Nakamura

Album rap

Bendero de Moha La Squale / Lithopédio de Damso / XX5 de Giorgio

Album de Musiques du monde

_Fenfode Fatoumata Diawara / Lostde Camélia Jordana / Mo Jodi_de Delgres

Album de musiques électroniques

_Dancehallde The Blaze / Herde Her / Super 8_ de Synapson

Concert

Cure d’Eddy de Pretto / Orelsan / _Tje Evol_de Shaka Ponk

Création audiovisuelle

Alright de Jain / _Rêves bizarresde Orelsan feat Damso / Tout oublier_ d’Angèle feat Roméo Elvis

Chanson originale

_Je me dis que toi ausside Boulevard des airs / Midi sur novembre de Louane feat Julien Doré / Djadjapar Aya Nakamura / Rêves bizarres_ de Orelsan feat Damso

Votez pour la chanson originale de l'année jusqu'au jeudi 7 février à 20h !

Aller plus loin